В Україні створять нові стандарти для будівництва укриттів у закладах освіти

Міністерство освіти і науки України підписало меморандум про взаєморозуміння з Житомирською міською радою та Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо створення нових стандартів для укриттів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Його мета — створення проектно-технічної документації та дизайн-проектів для укриттів у закладах освіти, які будуть використовуватися для побудови нових укриттів у школах і дитячих садочках в Україні.

Такі проекти укриттів враховуватимуть потреби дітей задля психологічного та фізіологічного комфорту й відповідатимуть новим державним будівельним нормам.

Розроблена проектна документація буде в загальному доступі для всіх громад України і завантажена в додаток «Дія». Це дозволить всім громадам зекономити кошти та суттєво скоротити терміни для початку будівництва укриттів.

Уже в 2024 році перші укриття за новими стандартами облаштує Житомирська міська рада в закладах освіти міста. Надалі на базі цих стандартних проектів МОН сприятиме облаштуванню укриттів у всій країні, щоб кожна дитина мала доступ до якісної освіти навіть під час війни.

У межах підписаного меморандуму буде розроблено проектно-кошторисну документацію для садочків на 100, 150, 200 і 250 осіб проектної потужності та для шкіл на 200, 300, 500, 700 осіб.

Ця ініціатива — важливий внесок у забезпечення безперервного освітнього процесу. Завдяки укриттям діти зможуть продовжувати здобувати якісну освіту в комфортних й безпечних умовах.

Читай більше: