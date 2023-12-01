В Україні почалась нова фаза війни – Зеленський

Зима значно ускладнить бойові дії на фронті. Водночас війна в Україні зараз перебуває на новому етапі, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству AP.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Gazeta.ua

“У нас нова фаза війни. І це факт. Зима в цілому – це нова фаза війни”, – констатував він.

Зеленський наголосив, що Україна не здасться ворогу.

Нещодавно президент заявляв, що війна в Україні завершиться не так швидко, як би хотілося. Адже це щоденна важка праця, за якою стоять життя українців та військових. А отже потрібен час.

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