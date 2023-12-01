Україна у 2024 році наростить виробництво ракет – Міноборони

В Україні наступного року планують суттєво наростити виробництво різного виду озброєнь. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє РБК-Україна.

Йдеться про засоби ППО широкої лінійки: від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем з дальністю понад 100 кілометрів, на кшталт ЗРК “Корал”, пояснили в оборонному відомстві.

За словами заступника голови Міноборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка в ефірі національного телемарафону, спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості МОУ хоче у 2024 році збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки у кілька разів.

Він звернув увагу, що у затвердженому бюджеті наступного року передбачено виділення близько 175 мільярдів гривень на закупівлю ракет та боєприпасів.

Це дозволить Силам оборони України “гідно протистояти російській агресії”, наголосив представник Міноборони.

У відомстві констатують, що пріоритетами на 2024 рік стане посилення протиповітряного щита України та розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.