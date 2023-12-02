Словацькі перевізники почали блокування руху вантажівок у пункті пропуску “Вишнє-Нємецьке”

За інформацією від словацьких прикордонників, 1 грудня о 16:05 на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску “Вишнє-Нємецке”, суміжний українському пункту пропуску “Ужгород”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини.

Перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину.

На в’їзд у Словаччину рух блокувати не будуть. Також не обмежуватимуть рух легкових авто та автобусів.

Дипломат Руслан Осипенко в ефірі Еспресо прокоментував дії словацьких перевізників і зауважив, що вже з’явилась політична складова.

“Це вже в політичну площину перейшло. Європейська комісія має натиснути і на словацький, і на польський уряди. Словаччина відомо, що вони заявляють про те, що треба зупинити війну та поступитися територіями Росії і взагалі військову допомогу не потрібно надавати Україні. Тобто це прибічники Кремля і тут немає чого дивуватися, що вони в унісон з польськими перевізниками підтримали їх та організували мініунію з блокування кордонів. Для нас ці транспортні шляхи – це артерія життя, як то кажуть, яка лишилася для того, щоб ми могли наповнювати бюджет, продавати свої товари. Це робиться навмисно з моєї точки зору”, – додав він.

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