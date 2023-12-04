Окупанти на Луганщині скасували День Святого Миколая: школярів вітатиме Киш Бабай з Татарстану, – ОВА

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області загарбники скасували святкування Дня Святого Миколая в усіх закладах освіти.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Скасування Дня Святого Миколая пов’язане з тим, що це начебто суто українське свято.

“Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини. Один такий вже виступив учора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону”, – розповів Артем Лисогор голова Луганської ОВА.

Крім того, за його словами, у Луганську місцевий аграрний університет отримав від росіян статус федерального. Проте його працівники з початком нового навчального року нічого не одержують.

Заборгованість із заробітної плати складає вже три місяці, улітку вони недорахувалися виплат за відпустку.

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