Україна активізує військовий розвиток: створення ракет «Нептун» і модернізація C-300 і «Бук»

Україна розробляє “довгі” ракети типу “Нептун” і модернізує C-300 та “Бук”. Про це повідомляють у Міноборони.

Як передає Amazing Ukraine, заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв’ю АрміяInform зазначив, що до виробництва озброєнь, техніки, ракет та боєприпасів залучають не лише державні підприємства, а й приватні компанії.

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“Зараз триває робота зі створення так званого довгого “Нептуна”. Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу “Нептун”. Також ведеться активна робота разом із Міністерством стратегічних галузей промисловості щодо зміцнення системи протиповітряної оборони… Також триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів “Бук” та С-300″, – повідомив він.

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