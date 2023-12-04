У Києві презентували вітрини, які закликають слухати реґі-альбом на вірші Григорія Сковороди

У рамках культурної співпраці, маркетплейс українських брендів «Всі. Свої» разом із Харківським літературним музеєм організували презентацію тематичних вітрин, присвячених дню народження відомого українського мислителя Григорія Сковороди.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

Головна ідея проєкту — привернути увагу до переосмислення культурної спадщини українських класиків, а також показати, що філософія Сковороди може бути актуальною, терапевтичною та об’єднавчою навіть через 300 років.

Вітрини створені в межах ініціативи Харківського Літмузею SKOVORODANCE. Це — реґі-альбом, в якому українські митці, зокрема Сергій Жадан, Юрій Гуржи, Ірена Карпа та Олег Каданов, виконали покладені на музику й адаптовані до сучасної української мови вірші Сковороди.

Концепція проєкту закликає досліджувати свою культурну спадщину, робити класиків ближчими й разом з цим об’єднуватися навколо українського. Ідею об’єднання у вітринах візуально передали колами із зображенням Григорія Сковороди та його малюнками. А також — підсилили гаслом: «Час, коли всі свої рухаються в одному ритмі».

Крім цього, вітрини доповнили висловом філософа зі збірки «Сад божественних пісень» і цитатою з тексту Сергія Жадана, написаного спеціально для альбому SKOVORODANCE. Всередині магазину розміщена інтерактивна зона з навушниками, де кожен охочий може уповільнитися й послухати вірші Сковороди в сучасному аранжуванні.

«У мене є дві великі любові: українські виробники та українська культура. І зараз вони перетнулися в одній точці простору і часу. Це перші артвітрини за понад два роки. І мені радісно, що вони присвячені Сковороді та його поглядам. Адже він, без перебільшення, генератор надважливих сенсів та об’єднавчих ідей. А вони нам усім сьогодні потрібні, як ніколи» — розповідає засновниця проєкту Всі. Свої Анна Луковкіна.

Щоб згуртувати якомога більше людей навколо ідеї проєкту, «Всі Свої» та Харківський літмузей пропонують долучитися до тематичного інтерактиву в соціальних мережах брендів.

Побачити вітрини та дізнатися про проєкт більше можна до 15 грудня за адресою Хрещатик, 27.

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