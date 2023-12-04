Повінь – зміна системи

Menu
Close

Різдвяний дух по Україні: «Нова пошта» організує пересувні ярмарки у 17 містах

04.12.2023

З 6 грудня до 7 січня «Нова пошта» проведе серію пересувних різдвяних ярмарків у 17 містах України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє БЖ.

Першим містом стане Ірпінь, там святковий ярмарок проведуть 6-8 грудня.

На святкових ярмарках можна буде придбати подарунки, смаколики та крафтові сувеніри, випити кави. Також облаштують дитячу зону із листівками-розмальовками і казковим гримом.

Кожні 15 хвилин у мобільному відділенні “Нової пошти” відбуватиметься вистава “Казкові відділення”. На виставі будуть театральні декорації, чарівні герої, інтерактивне шоу та пакування подарунків.

Де і коли відбудуться ярмарки:

  • 9 – 10 грудня – Кам’янець-Подільський, Біла Церква
  • 15-17 грудня – Полтава
  • 22-24 грудня – Рівне
  • 25-26 грудня – Черкаси
  • 30-31 грудня –Вінниця
  • 2-3 грудня – Івано-Франківськ
  • 5-7 січня – Буча

Ознайомитися з повним переліком міст та зареєструватися на виставу можна за посиланням.

Читай більше:

 