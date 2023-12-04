Різдвяний дух по Україні: «Нова пошта» організує пересувні ярмарки у 17 містах

З 6 грудня до 7 січня «Нова пошта» проведе серію пересувних різдвяних ярмарків у 17 містах України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє БЖ.
Першим містом стане Ірпінь, там святковий ярмарок проведуть 6-8 грудня.
На святкових ярмарках можна буде придбати подарунки, смаколики та крафтові сувеніри, випити кави. Також облаштують дитячу зону із листівками-розмальовками і казковим гримом.
Кожні 15 хвилин у мобільному відділенні “Нової пошти” відбуватиметься вистава “Казкові відділення”. На виставі будуть театральні декорації, чарівні герої, інтерактивне шоу та пакування подарунків.
Де і коли відбудуться ярмарки:
- 9 – 10 грудня – Кам’янець-Подільський, Біла Церква
- 15-17 грудня – Полтава
- 22-24 грудня – Рівне
- 25-26 грудня – Черкаси
- 30-31 грудня –Вінниця
- 2-3 грудня – Івано-Франківськ
- 5-7 січня – Буча
Ознайомитися з повним переліком міст та зареєструватися на виставу можна за посиланням.
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