Окупанти обстріляли дитячий садок у Херсоні – є поранені

Окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона, поранена працівниця закладу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

«Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Корабельному району Херсона», – повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Пошкоджений один із закладів дошкільної освіти. Відомо про поранену жінку 57 років, яка перебувала на вулиці на момент обстрілу. Наразі травмовану ушпиталили.

Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, пораненою є працівниця закладу. З пораненням голови, у стані середньої важкості її госпіталізували до лікарні.

Як інформує у Фейсбуці начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона.

Внаслідок обстрілу, що стався близько 11:00, у будівлі пошкоджені стіни, а також повибивало вікна.

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