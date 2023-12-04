Послуги з просування сайтів

Розробка сайтів, пошукове просування та контекстна реклама дають змогу збільшувати продажі.

SEO просування сайтів в Гугл – проектна діяльність і комплекс дій, що поєднують консалтинг, аудити, формування ТЗ, роботу аналітичну та з технічними параметрами сайту, текстову складову, usability й не тільки.

За комплексом послуг можна звернутися в агентство інтернет-маркетингу Wedex. Сервіс з просування інтернет-майданчиків має на увазі роботу під ключ: починаючи від аудиту сайту замовника та головних конкурентів у пошуку до вдосконалення юзабіліті на ресурсі, KPI та звітності. Розрахунок вартості послуг проводиться індивідуально з урахуванням того, виконується робота разово чи циклічно.

Сервіс СЕО: для чого він необхідний бізнесу

Такі послуги – реальна допомога для можливості збільшити свої заробітки в мережі. За результатами просування (розкрутки, оптимізації) сайт отримує популярність у своїй ніші, на сторінки спрямовується потік можливих замовників (це так званий теплий трафік). Відповідно цьому, зростають продажі (прибуток).

Просування сайту: від чого залежить успіх справи

Для успішного просування інтернет-ресурс має відповідати низці параметрів. Важливою є якість контенту, опрацьованість структури сайту. Враховуються також: