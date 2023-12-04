На телеканалі «МУЗВАР» вийшов перший в історії українського телебачення хіт-парад, присвячений текстам пісень

На музичному телеканалі «МУЗВАР» стартував новий хіт-парад «Вірші Чарт» з поетесою Юлією Барвою. Відтепер щоп’ятниці о 18:00, та у повторі у понеділок, середу та суботу о 15:00 телеглядачі «МУЗВАР» зануряться у світ української музики через призму поезії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

За форматом чарту, українська поетеса переглядає популярні українські відеокліпи та коментує, які з них мають надпотужні тексти, доповнюючи їх власним віршем. У програмі «Вірші чарт» розглядаються треки за категоріями: трендова пісня, кавер, визначний трек для індустрії та привітання, яке телеглядачі замовляють подарунком для рідних та близьких.

«Цей формат хіт-параду унікальний тим, що в Україні він став першим проєктом, де найбільша увага приділяється саме текстам пісень. Я щиро рада стати частиною команди «МУЗВАР» і рада бути залучена саме до такого проєкту. Адже вважаю, що тексти пісень – невіддільна та найголовніша частина успіху будь-якої пісні. Часто артисти самостійно пишуть текст та музику до своїх пісень, проте буває, коли це роблять класні молоді автори. Наша задача – говори про тих, хто будує нову музичну індустрію та створює хіти сьогодення», – зазначила Юлія Барва.

Перший випуск програми вже доступний на YouTube-каналі музичного порталу та телеканалу «МУЗВАР»:

У дебютному випуску телеведуча оглянула пісні «Волосся» від SHUMEI, переклад «Ніченьки» від OKS, усім відому 00:00 від THE HARDKISS та «Ти знаєш, що ти людина» від Артема Пивоварова, створену на вірш Ліни Костенко.

Перший сезон програми запланований на період листопада-грудня 2023 року.

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