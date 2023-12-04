У військових частинах надаватимуть психосоціальну допомогу

В Україні розпочалося надання послуги соціального супроводу військовим та їхнім родинам на базі військових частин.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

“Наразі пілот стартує у чотирьох областях – Полтавська, Київська, Івано-Франківська та Волинська. Там відібрані військові частини, які перші долучаться до проєкту. Уже відомі надавачі послуг – тобто ті організації, які і забезпечать цю підтримку”, – повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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