Привітання з Днем волонтера 2023: вірші та картинки

5 грудня відзначається Міжнародний день волонтерів. Свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН в 1985 році. Волонтери – це добровольці, які без будь-якої нагороди трудяться на благо суспільства і батьківщини.
В Україні волонтерський рух зародився у 90-их роках, а розцвів у 2014 році під час початку війни з Росією. Це свято особливо важливе для України у 2023 році. Саме волонтери допомагають українським військовим, збирають для них ліки, обладнання та амуніцію, постачають на фронт їжу та буржуйки. Без волонтерської праці армії було б набагато важче.
Команда Amazing Ukraine зібрала найкращу підбірку привітань до свята – Міжнародний день волонтері.
Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023
Привітання з Днем волонтера 2023
***
Це свято кожного, хто хоч раз за покликом серця допомагав людям, не чекаючи подяк, нагород і визнання. Бажаємо усім волонтерам міцного здоров’я, добробуту, наснаги на добрі справи, родинного затишку і тепла, миру та благополуччя. Нехай кожен шляхетний вчинок одного волонтера спонукає до дії інших, а люди – віддячують вам добром і повагою.
***
Не кожен зможе, відкинувши свої справи і потреби в сторони, прийти на допомогу тому, хто потребує… бути волонтером може тільки по-справжньому добра і чуйна людина. З Днем волонтерів!
***
Міжнародний день волонтера, з цієї нагоди щиро вітаємо усіх, хто своєю добровільною, самовідданою працею щодня робить країну сильнішою. Волонтери – це люди з добрими і чуйними серцями, які не проходять повз чужу біду. Дякуємо всім, хто присвячує свій талант, час, енергію індивідуальним і колективним акціям, виявляє щире бажання допомогти іншим, не чекаючи подяк та винагороди. Нехай ваші благі справи повертаються вам добром подвійно!
***
Волонтери – це справжній приклад доброти, людяності й безкорисливості. Спасибі вам величезне, нехай усі Ваші добрі справи неодмінно будуть винагороджені. З Всесвітнім днем волонтерів!
***
Ти твориш добро, даруючи радість усім,
Ти ділишся щастям і серцем своїм.
Ти твориш добро, даруєш надію,
Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.
Душею і серцем ти завжди із ними,
Для них ти є друг, і сім’я, і родина.
Ти наче те сонце, що гріє весною.
Для них ти як Ангел, що завжди з тобою.
Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети,
Щаслива дитина, щасливий і ти.
З дитячих сердець погане ти стер,
Ти добра людина, ти – волонтер!
***
Сьогодні я хочу сказати тобі спасибі за той внесок в розвиток нашого суспільства, що ти зробив. Спасибі за твоє прагнення зробити світ кращим і добрішим. Зі святом тебе, волонтер!
***
День волонтера – це чудове свято, коли ми можемо привітати добровольців і висловити їм свою вдячність. А ще в цей день ми можемо всерйоз задуматися про те, як самим допомогти волонтерської організації. Давайте станемо всі добрішими і життя обов’язково посміхнеться Вам.
***
Добровольці, волонтери, Вітаємо нині вас.
Нехай щастить І горить азартно очей.
Вам хочемо висловити подяку
За старання і праці,
Нехай біда вас не торкнеться
І не буде нехай ворожнечі.
Сил бажаємо вам, здоров’я,
Хоробрості і волі,
Тільки радісною, щасливою
І успішної частки.
***
Волонтерів сьогодні день,
Побажаємо ми їм удачі,
Щоб завжди виконувалися всі
Намічені цілі і завдання.
На роботі, ти немов гориш,
Тому що ідеєю захоплений.
Ти мимовільне диво твориш,
І не чекаєш від кого-то віддачі.
Ми спасибі вам говоримо
Волонтерам, які разом,
На землі чудо світу творять
Вітаємо сьогодні все разом.
***
З Днем волонтерів вітаю!
Нехай всі один одному допомагають,
нехай буде все по добрій волі,
Нехай не буде в світі горя.
Нехай панує навколо турбота, розуміння,
Один одному дарують все своє увагу.
І ось тоді на світлі все
Без всіх сумнівів буде добре!
***
З днем волонтера 2023Привітання з Днем волонтера 2023
Читай більше: