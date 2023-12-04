Привітання з Днем волонтера 2023: вірші та картинки

5 грудня відзначається Міжнародний день волонтерів. Свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН в 1985 році. Волонтери – це добровольці, які без будь-якої нагороди трудяться на благо суспільства і батьківщини.

В Україні волонтерський рух зародився у 90-их роках, а розцвів у 2014 році під час початку війни з Росією. Це свято особливо важливе для України у 2023 році. Саме волонтери допомагають українським військовим, збирають для них ліки, обладнання та амуніцію, постачають на фронт їжу та буржуйки. Без волонтерської праці армії було б набагато важче.

Команда Amazing Ukraine зібрала найкращу підбірку привітань до свята – Міжнародний день волонтері.

Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023

Привітання з Днем волонтера 2023

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Це свято кожного, хто хоч раз за покликом серця допомагав людям, не чекаючи подяк, нагород і визнання. Бажаємо усім волонтерам міцного здоров’я, добробуту, наснаги на добрі справи, родинного затишку і тепла, миру та благополуччя. Нехай кожен шляхетний вчинок одного волонтера спонукає до дії інших, а люди – віддячують вам добром і повагою.

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Не кожен зможе, відкинувши свої справи і потреби в сторони, прийти на допомогу тому, хто потребує… бути волонтером може тільки по-справжньому добра і чуйна людина. З Днем волонтерів!

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Міжнародний день волонтера, з цієї нагоди щиро вітаємо усіх, хто своєю добровільною, самовідданою працею щодня робить країну сильнішою. Волонтери – це люди з добрими і чуйними серцями, які не проходять повз чужу біду. Дякуємо всім, хто присвячує свій талант, час, енергію індивідуальним і колективним акціям, виявляє щире бажання допомогти іншим, не чекаючи подяк та винагороди. Нехай ваші благі справи повертаються вам добром подвійно!

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Волонтери – це справжній приклад доброти, людяності й безкорисливості. Спасибі вам величезне, нехай усі Ваші добрі справи неодмінно будуть винагороджені. З Всесвітнім днем волонтерів!

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Ти твориш добро, даруючи радість усім,

Ти ділишся щастям і серцем своїм.

Ти твориш добро, даруєш надію,

Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.

Душею і серцем ти завжди із ними,

Для них ти є друг, і сім’я, і родина.

Ти наче те сонце, що гріє весною.

Для них ти як Ангел, що завжди з тобою.

Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети,

Щаслива дитина, щасливий і ти.

З дитячих сердець погане ти стер,

Ти добра людина, ти – волонтер!

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Сьогодні я хочу сказати тобі спасибі за той внесок в розвиток нашого суспільства, що ти зробив. Спасибі за твоє прагнення зробити світ кращим і добрішим. Зі святом тебе, волонтер!

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День волонтера – це чудове свято, коли ми можемо привітати добровольців і висловити їм свою вдячність. А ще в цей день ми можемо всерйоз задуматися про те, як самим допомогти волонтерської організації. Давайте станемо всі добрішими і життя обов’язково посміхнеться Вам.

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Добровольці, волонтери, Вітаємо нині вас.

Нехай щастить І горить азартно очей.

Вам хочемо висловити подяку

За старання і праці,

Нехай біда вас не торкнеться

І не буде нехай ворожнечі.

Сил бажаємо вам, здоров’я,

Хоробрості і волі,

Тільки радісною, щасливою

І успішної частки.

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Волонтерів сьогодні день,

Побажаємо ми їм удачі,

Щоб завжди виконувалися всі

Намічені цілі і завдання.

На роботі, ти немов гориш,

Тому що ідеєю захоплений.

Ти мимовільне диво твориш,

І не чекаєш від кого-то віддачі.

Ми спасибі вам говоримо

Волонтерам, які разом,

На землі чудо світу творять

Вітаємо сьогодні все разом.

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З Днем волонтерів вітаю!

Нехай всі один одному допомагають,

нехай буде все по добрій волі,

Нехай не буде в світі горя.

Нехай панує навколо турбота, розуміння,

Один одному дарують все своє увагу.

І ось тоді на світлі все

Без всіх сумнівів буде добре!

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З днем волонтера 2023 Привітання з Днем волонтера 2023

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