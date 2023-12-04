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Словенія виділяє €1,5 млн для розмінування територій України

04.12.2023

Словенія до кінця 2023 року надасть Україні 1,5 мільйона євро на гуманітарне розмінування.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Новину про угоду оприлюднило Міністерство економіки України, а також написало Міністерство закордонних та європейських справ Словенії.

Угоду про €1,5 млн підписали в Любляні 4 грудня. З боку Києва документ підтвердив посол України в Словенії Андрій Таран, онлайн приєдналася перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко. Від Словенії договір підписали віцепрем’єр-міністерка, міністерка закордонних та європейських справ Таня Файон, а онлайн із Києва долучилася пані посол Словенії в Україні Матея Превольшек.

Кошти, які надасть країна-партнер, не потрібно буде повертати. Вони цільові, їх передадуть на обладнання для розмінування та інші заходи.

“Україна використовуватиме новаторство та досвід Словенії, а також вивчатиме технології та виробничі потужності, які може запропонувати наша країна”, — пишуть у словацькому відомстві.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що виділені гроші допоможуть забезпечити саперів ДСНС та Державної служби спецтранспорту необхідним індивідуальним захистом, обладнанням та технікою для розмінування.

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