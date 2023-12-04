Українські підприємці зможуть безкоштовно навчатись в Stanford Graduate School of Business

CfE accelerator Українського католицького університету спільно з Stanford Graduate School of Business запускають безкоштовну освітню програму для 42 українських підприємців малого та середнього бізнесу – Stanford Ignite Ukraine.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство економіки України.

Навчання розпочнеться у лютому 2024 року і триватиме 4 тижні онлайн та 3 тижні офлайн в Stanford Graduate School of Business. Організатори покривають вартість навчання, проживання поблизу кампусу та основні логістичні витрати. Stanford Ignite Ukraine реалізується за підтримки Міністерства економіки України та Українського католицького університету.

“Щоб український малий та середній бізнес ще активніше розвивався, важливо, аби підприємці могли запозичувати міжнародний досвід, поглиблювати свої знання, виходити на новий рівень, і як результат — створювати нові робочі місця та відновлювати економіку України. Адже 81,7 % всіх зайнятих в бізнесі, працюють саме на малих та середніх підприємствах. Радію, що крім державних програм підтримки, з’являються також такі важливі ініціативи. Завдяки цьому ми маємо потенціал стати країною втілення найамбітніших бізнес-мрій”, – каже Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Програма створена для власників малого та середнього бізнесу, які мають мінімум три роки досвіду ведення підприємницької діяльності та намір масштабування, розвитку інновацій, запуску нових продуктів/послуг, залучення інвестицій, виходу на нові ринки чи інші ідеї зростання.

Більш детально на веб-сайті Мінекономіки /за посиланням/.

Дедлайн прийому заявок – 30 грудня 2023 року.

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