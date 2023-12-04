Привітання з Днем працівників статистики в Україні 2023: вірші та картинки

Щорічно День працівників статистики святкують 5 грудня.
Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023Привітання з Днем працівників статистики 2023
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Статистика для нас дуже важлива,
Де надлишок, де діри повинна знати країна,
Цифри, вишикувані в ряд,
Нам багато про що говорять.
Сьогодні свято ваше, вітаємо,
Успіхів та терпіння у роботі вам бажаємо,
Щастя, радості, посмішок і тепла,
Нехай прихильною буде до вас доля.
***
Вітаю з Днем працівників статистики України і хочу побажати, щоб одиницями спостереження у твоєму житті були радість, відрада і натхнення, щоб класифікації твої ділилися на щастя, і достаток, і на любов, щоб у тебе не було незавершеного виробництва, щоб з кожним днем збільшувався твій основний капітал, щоб у твоїй сім’ї зростало національне багатство і в мінус не йшло твоє валове нагромадження.
***
Таблиць колонки суворі
Стоять, як на параді,
працівників статистики
Вони привітати раді.
З любою інформацією
Чи впорається статистика,
Внесе в таблиці дані
Без чаклунства і містики.
Бажаю жити з посмішкою,
Працювати з вогником
Будь-який момент нехай буде
Статистикою врахований.
***
Володіти інформацією – значить, володіти світом, це половина успіху. Вітаю з Днем статистики! Нехай вона, що знаходить застосування в кожній області буде вірною і точною! Ну а тому, що трудиться на її арені, я бажаю побільше сил і гарного настрою!
***
Вітаю з Днем статистки! Без неї нам не вести успішну торгівлю, що не творити наукових відкриттів, словом нічого не знати про світ … Хай з-під твоїх перевірених пальців виходять найточніші статистичні дані, які будуть нарозхват!
***
День статистики сьогодні,
Вітаю вас, друзі,
Зведення, графіки, таблиці …
З ними ви вже сім’я.
Вам бажаю, щоб робота
цікавою була
І дохід завжди пристойний
Вам на особистий рахунок несла.
Ніколи не буде нудно
Нехай зводити все цифри вам,
Всім любові, великого щастя,
Не ходити по лікарях.
***
Працівників статистики
Сьогодні вітаю,
Вам морем інформації
Щасливо плисти бажаю.
Звіти, зведення, графіки,
Щоб радували око,
І було, щоб до дрібниць
Все враховано у нас.
Бажаю вам успіху
І в житті і в роботі,
Нехай пані Статистика
Завжди буде в пошані.
***
З Днем статистики я вітаю –
З твоїм професійним Днем!
Добра і світу я бажаю,
Любові, достатку тобі в будинок!
Пускати не буде недоліків,
І списки будуть все точні,
Адже так важлива твоя робота,
Вона на благо адже країни!
Завжди веди ти документи
Старанно і охайно,
Бажаю радісних моментів,
І в житті щоб була відрада!
***
Нехай справ завжди сила-силенна,
І статистичний облік
На пісню зовсім не схожий,
Але Ваше він покликання все ж.
І замилуєшся часом
Як Ви з паперових горою
З витонченою легкістю справляєтеся
І так чудово посміхаєтеся!
Нехай Ваша ніжна посмішка
Чи не насупиться від турбот,
І буде радості у статистика,
Як справ, завжди сила-силенна!
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Дані статистики необхідні і важливі,
З цифрами працівники дуже дружні,
Підрахунки здаються в строк,
Країні від статистики великий зиск.
З днем статистики вітаємо,
Терпіння і витримки від душі бажаємо,
Нехай ваш кар’єрний ріст підвищується,
Нехай ваш достаток множиться.
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Вітаю з професійним святом – днем працівника статистики України! Бажаю тільки кращих показників, планомірних графіків, точних даних, відмінних результатів! Нехай Ваша праця буде вдячним, легким і показовим! Ваша праця і внесок – величезний! Дякуємо Вам і бажаємо розвитку, просування і добробуту!
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Привітаю з Днем працівників статистики України та від щирого серця побажати хочу вірних підрахунків і правильних рішень, блискучих успіхів і бездоганною діяльності, світлого щастя і доброго блага, великої поваги і безсумнівною удачі.
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Вітаю з Днем працівників статистики України, зі святом дуже важливої і значущої галузі країни. Жодна сфера не обходиться без статистичних даних, кількісних і якісних вимірів. Бажаю успішної діяльності, чіткого спостереження, належного вивчення, вірних показників і відмінних результатів, а також відмінного здоров’я і бадьорого настрою.
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Вітаю з Днем працівника статистики України і щиро бажаю справлятися з будь-якою роботою, легко і швидко обробляти будь-які дані, домагатися успіху в будь-якому дні. Нехай робота не тягне за собою втоми і розчарувань, нехай життя веде тебе по стежці щастя і
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Вітаю з Днем працівників статистики України та бажаю завжди залишатися вмілим, професійним, обачним, пильним, уважним, відповідальним, розумним, упевненим фахівцем статистики, а також просто хорошим, щирим, добрим, щасливим, коханим, яскравим, життєрадісним, процвітаючим у всіх сферах життєдіяльності людиною!
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