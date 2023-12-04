Привітання з Днем працівників статистики в Україні 2023: вірші та картинки

Щорічно День працівників статистики святкують 5 грудня.

Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023 Привітання з Днем працівників статистики 2023

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Статистика для нас дуже важлива,

Де надлишок, де діри повинна знати країна,

Цифри, вишикувані в ряд,

Нам багато про що говорять.

Сьогодні свято ваше, вітаємо,

Успіхів та терпіння у роботі вам бажаємо,

Щастя, радості, посмішок і тепла,

Нехай прихильною буде до вас доля.

***

Вітаю з Днем працівників статистики України і хочу побажати, щоб одиницями спостереження у твоєму житті були радість, відрада і натхнення, щоб класифікації твої ділилися на щастя, і достаток, і на любов, щоб у тебе не було незавершеного виробництва, щоб з кожним днем збільшувався твій основний капітал, щоб у твоїй сім’ї зростало національне багатство і в мінус не йшло твоє валове нагромадження.

***

Таблиць колонки суворі

Стоять, як на параді,

працівників статистики

Вони привітати раді.

З любою інформацією

Чи впорається статистика,

Внесе в таблиці дані

Без чаклунства і містики.

Бажаю жити з посмішкою,

Працювати з вогником

Будь-який момент нехай буде

Статистикою врахований.

***

Володіти інформацією – значить, володіти світом, це половина успіху. Вітаю з Днем статистики! Нехай вона, що знаходить застосування в кожній області буде вірною і точною! Ну а тому, що трудиться на її арені, я бажаю побільше сил і гарного настрою!

***

Вітаю з Днем статистки! Без неї нам не вести успішну торгівлю, що не творити наукових відкриттів, словом нічого не знати про світ … Хай з-під твоїх перевірених пальців виходять найточніші статистичні дані, які будуть нарозхват!

***

День статистики сьогодні,

Вітаю вас, друзі,

Зведення, графіки, таблиці …

З ними ви вже сім’я.

Вам бажаю, щоб робота

цікавою була

І дохід завжди пристойний

Вам на особистий рахунок несла.

Ніколи не буде нудно

Нехай зводити все цифри вам,

Всім любові, великого щастя,

Не ходити по лікарях.

***

Працівників статистики

Сьогодні вітаю,

Вам морем інформації

Щасливо плисти бажаю.

Звіти, зведення, графіки,

Щоб радували око,

І було, щоб до дрібниць

Все враховано у нас.

Бажаю вам успіху

І в житті і в роботі,

Нехай пані Статистика

Завжди буде в пошані.

***

З Днем статистики я вітаю –

З твоїм професійним Днем!

Добра і світу я бажаю,

Любові, достатку тобі в будинок!

Пускати не буде недоліків,

І списки будуть все точні,

Адже так важлива твоя робота,

Вона на благо адже країни!

Завжди веди ти документи

Старанно і охайно,

Бажаю радісних моментів,

І в житті щоб була відрада!

***

Нехай справ завжди сила-силенна,

І статистичний облік

На пісню зовсім не схожий,

Але Ваше він покликання все ж.

І замилуєшся часом

Як Ви з паперових горою

З витонченою легкістю справляєтеся

І так чудово посміхаєтеся!

Нехай Ваша ніжна посмішка

Чи не насупиться від турбот,

І буде радості у статистика,

Як справ, завжди сила-силенна!

***

Дані статистики необхідні і важливі,

З цифрами працівники дуже дружні,

Підрахунки здаються в строк,

Країні від статистики великий зиск.

З днем статистики вітаємо,

Терпіння і витримки від душі бажаємо,

Нехай ваш кар’єрний ріст підвищується,

Нехай ваш достаток множиться.

***

Вітаю з професійним святом – днем ​​працівника статистики України! Бажаю тільки кращих показників, планомірних графіків, точних даних, відмінних результатів! Нехай Ваша праця буде вдячним, легким і показовим! Ваша праця і внесок – величезний! Дякуємо Вам і бажаємо розвитку, просування і добробуту!

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Привітаю з Днем працівників статистики України та від щирого серця побажати хочу вірних підрахунків і правильних рішень, блискучих успіхів і бездоганною діяльності, світлого щастя і доброго блага, великої поваги і безсумнівною удачі.

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Вітаю з Днем працівників статистики України, зі святом дуже важливої і значущої галузі країни. Жодна сфера не обходиться без статистичних даних, кількісних і якісних вимірів. Бажаю успішної діяльності, чіткого спостереження, належного вивчення, вірних показників і відмінних результатів, а також відмінного здоров’я і бадьорого настрою.

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Вітаю з Днем працівника статистики України і щиро бажаю справлятися з будь-якою роботою, легко і швидко обробляти будь-які дані, домагатися успіху в будь-якому дні. Нехай робота не тягне за собою втоми і розчарувань, нехай життя веде тебе по стежці щастя і

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Вітаю з Днем працівників статистики України та бажаю завжди залишатися вмілим, професійним, обачним, пильним, уважним, відповідальним, розумним, упевненим фахівцем статистики, а також просто хорошим, щирим, добрим, щасливим, коханим, яскравим, життєрадісним, процвітаючим у всіх сферах життєдіяльності людиною!

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