Окупанти вдарили по центру Херсона: є загиблі

Вранці 5 грудня російські війська обстріляли центр Херсона, у результаті чого загинули 2 людей, ще 1 цивільний був травмований.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“З самого ранку російська армія безжально вкрила вогнем центр Херсона. На цьому місці окупанти вбили двох людей. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців”- голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Прокудін повідомив, що в результаті ворожої атаки ще один 59-річний чоловік був травмований. Каретою “швидкої” його шпиталізували для надання меддопомоги.

У прокуратурі повідомили, що обстріл стався близько 09:00 ранку. Окупанти гатили з артилерійської зброї.

Загинув 48-річний чоловік та жінка, її особа встановлюється. Усі в момент ворожої атаки перебували на вулиці.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Мрочко додав, що ще одного травмованого під час обстрілу центральної частини міста ушпиталили.

Крім того, за словами глави МВА, було влучання в один із медзакладів Херсона: “Попередньо, там теж може бути поранена людина. Інформація уточнюється”.

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