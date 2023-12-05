Інесса Кравченко, видавчиня “Колесо Життя” та психологиня розробила новий авторський тренінг для жінок

Трансформаційний тренінг “Метаморфози жіночої мудрості” від коуч-тренерки, майстрині трансформаційних жіночих практик Інесси Кравченко пройде 9-10 грудня 2023 року у «ВЕЖА на Почайні» за адресою просп. Степана Бандери, 23.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Інесса Кравченко – відома видавниця і ідейна натхненниця філософсько-психологічного видання “Колесо Життя”, також майстриня трансформаційних практик, експертка з техніки емоційного визволення, психологиня, кандидат філософських наук, авторка «Щоденника Нового Життя», книги «Мої цінності. Не здаватися, а бути…» запрошує жінок пройти за 12 годин шлях з «гусені» на «метелика»: розправити крила і випустити свій внутрішній ресурс назовні.

Шлях від «гусені» до «метелика» – ніби нове народження. Народження тої жінки, якою вона завжди мріяла бути, але щось заважало. Що саме? Вже неважливо. Важливо інше: що потрібно зробити, аби народитися такою, якою завжди хотілося бути?

Запрошення на трансформаційний тренінг “МЕТАМОРФОЗИ ЖІНОЧОЇ МУДРОСТІ”

Тренінг «Метаморфози жіночої мудрості» – про те, як у внутрішньому спокої і довірі, відкрити свою чутливість до себе і до світу. Як навчитися брати ресурси з минулого задля розквіту у теперішньому. Це можливість у затишному безпечному просторі зануритися в атмосферу жіночого енергетичного кола, відключитися від всього зайвого і відкрити себе́ для се́бе.

Як це відбувається

Тренінг розроблений для того, щоб: