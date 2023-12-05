Вистава в у трьох колядах. «Лісова пісня» за Лесею Українкою відтепер доступна онлайн! 

Вистава «Лісова пісня» за оригінальним твором Лесі Українки від Львівського театру імені Леся Курбаса доступна онлайн на Dramox.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Класичний текст Лесі Українки, драматична історія кохання лісової Мавки та людського хлопця Лукаша. Та в режисерській інтерпретації Андрія Приходька «Лісова пісня» стає історією не однієї жінки, а цілої нації.

У трьох діях вистави, які можна назвати колядами, постають різні періоди української історії: від початку ХХ століття до радянських часів і сучасності, яка несе гіркий спадок минулого.

Змінюється сцена, декорації, змінюється і Лукаш. Натомість Мавка, у ролі талановитої Марії Онещак, залишається такою ж як і на початку. Чарівна та наївна, із тим же весняним коханням в очах.

У виставі звучить віртуозне виконання автентичних українських пісень, інколи це дзвінке соло, деколи – хор різнобарвних голосів лісового царства. Особливої автентичності додають, виконані акапельно, народні пісні Полісся та Гуцульщини.Також у виставі лунає музика, яку сама Леся Українка подала як рекомендацію у кінці своєї драми-феєрії.

Актори та творці вистави наблизили інтерпретацію відомого твору Українки надзвичайно близько до оригіналу, хоч постановка і відрізняється від багатьох іншим своїм постмодерним баченням.

Відтепер переглянути виставу можна будь-коли на Dramox. Також онлайн-театр може стати чудовим подарунком для близьких та рідним.

50% з кожної підписки на онлайн-театр Dramox надходить театрам/авторам вистави.

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