В Україні стартував Національний тиждень читання під гаслом «Бути своїми»

В Україні розпочався Національний тиждень читання, який триватиме з 4 до 10-го грудня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Попри всі виклики, ми сьогодні констатуємо непогану динаміку на книжковому ринку. Є робота для авторів, видавців, і книгарні наповнені. Ми стоїмо на порозі ухвалення програми з підтримки державної мови, яка передбачає популяризацію української мови, зокрема через друковане слово – книги. Також зараз реалізуються норми закону «Про підтримку книговидання», ухваленого Верховною Радою півтора року тому. Водночас у бюджеті на 2024 рік закладені видатки на купівлю громадянами книжок: цю допомогу зможуть отримати особи, які досягли 18-ти років. Ми очікуємо, що державна підтримка піде на користь всім учасникам книжкової галузі», — зазначив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Т. в. о. Міністра також підкреслив, що акції, подібні до Національного тижня читання, стимулюватимуть інтерес до книжок не тільки серед дорослих, але й серед дітей.

Протягом 4-10 грудня відбудеться низка літературно-мистецьких заходів по всій Україні у різних форматах, зокрема, флешмоб у соціальних мережах «Кожен українець — амбасадор тижня читання», фахові дискусії, читацькі клуби, літературні вікторини та обговорення, поетичні читання й презентації книг.

«Читання — це процес пізнання культури, можливість самопідготовки та пошук відповідей на вічні питання: як нам стати сильнішими у боротьбі проти нашого давнього ворога? Мені здається, що Микола Хвильовий у літературних дискусіях дуже близько підійшов до цієї відповіді. Вона полягала в тому, що треба йти шляхом українізації, а не просвітництва. Треба мати ефективну державну мовну політику, а не лише прохання спілкуватися українською», — зауважив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він підкреслив, що українці — це нація, яка завжди багато читала, але для поширення процесу читання треба, зокрема, розв’язати питання доступності книжок. На його думку, література має бути у доступі в усіх куточках України в електронних та паперових форматах, а також шрифтом Брайля.

Програма заходів до Національного тижня читання доступна за посиланням.

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