Підтримка дистанційного навчання: школи в Україні отримають техніку для уроків під час тривог

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що українські школи у 23 областях отримають 1 600 Wi-Fi роутерів та 1 000 вебкамер.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“За передачею техніки зможете слідкувати на публічному дашборді. Це дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та зробити процес максимально прозорим”, — зауважив міністр.

Федоров зазначив, що все обладнання було отримано від партнера України — корпорації CISCO за підтримки USAID.

“Ще в червні разом з компанією підписали меморандум про співробітництво. Зокрема, Україна долучилася до глобальної програми Cisco Country Digital Acceleration, яка працює в 48 країнах. Її завдання — прискорити цифровізацію, підвищити рівень ВВП та використовувати більше інновацій у державному та приватному секторах”, — розповів Федоров.

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