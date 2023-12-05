РФ поверне ще шістьох викрадених українських дітей – The Washington Post

Росія за посередництва Катару погодилася повернути ще шістьох викрадених українських дітей до їхніх родин.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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За словами співрозмовника катарського чиновника газети The Washington Post, планується, що 5 грудня група із шести дітей залишить москву і вирушить через Білорусь до України.

Як зазначає WP, державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер заявив, що дітям віком від 8 до 15 років.

“Розвиваючи імпульс останніх тижнів, Катар продовжує грати роль посередника між українським та російським урядами, успішно сприяючи возз’єднанню ще шістьох українських дітей із їхніми сім’ями напередодні святкових днів”, – додав чиновник.

В Офісі уповноваженого Верховної ради з прав людини наразі не підтвердили інформацію про звільнення дітей.

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