НБУ випустив пам’ятну монету на честь українських волонтерів

Нацбанк України (НБУ) презентував нову пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякую волонтерам!”. Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, купують та доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки, шукають та знаходять шляхи вирішення найнагальніших потреб захисників та захисниць України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“З початку війни до волонтерства так чи інакше вже приєднався кожен українець. Це настільки глибоко в нашій ДНК, що можна сміливо говорити: українці є нацією волонтерів. Тож нова пам’ятна монета – це наша подяка волонтерам, які допомагали та продовжують допомагати військовим”, – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Група монети – рифлена. Тираж – до 50 тисяч штук.

Основним мотивом дизайну пам’ятної монети “Країна супергероїв. Спасибі волонтерам!” стало плетіння маскувальної сітки.

На аверсі монети в центрі на дзеркальному фоні розміщено стилізоване зображення рук під час плетіння маскувальної сітки, що символічно розкриває зміст волонтерства як однієї з багатьох форм допомоги та всебічної підтримки та втілення сили та єдності нації за часів надважких випробувань.На реверсі монети – стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки як символу об’єднаної країни, переплетена та згуртована для досягнення спільної мети.

“На аверсі монети ми бачимо символічні руки, що плетуть маскувальну сітку.. Ми не знаємо чиї вони – жіночі, чоловічі, дитячі. Але це й не має значення. Адже кожен вплив свою стрічку в символічну сітку маскування, яка є образом нашої спільної дії та солідарності – бути поруч один з одним і власними руками робити спільну справу заради когось, заради всіх”, – розповів Пишний.

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