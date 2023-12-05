Британія не скорочуватиме допомогу Україні у 2024 році – МЗС

Велика Британія у 2024 році має намір зберігати рівень допомоги Україні або навіть збільшити його. Підтримку скорочувати не будуть.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Як зазначив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон Велика Британія вже надала Україні гуманітарну та економічну допомогу на суму понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (близько 6 млрд доларів) і продовжуватиме надавати її.

Міністр зауважив, що він не має точних цифр витрат на наступний рік, але, за його словами, підтримка буде продовжуватися в тому ж обсязі, що й раніше, або навіть у більшому.

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