UYAVA тепер V’YAVA: артпростір звітує про минулий сезон і запрошує на нову локацію

Артпростір UYAVA закрив потужний літньо-осінній сезон і починає зимовий на новій локації і з новою назвою. Відтепер UYAVA — це V’YAVA.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артпростору.

Команда простору не хотіла змінювати щось глобально, однак прагнула копнути глибше і знайти більш автентичну назву для проєкту. Та з’явилась ідея використати літературний варіант використання слова «уява» — давно забуте та автентичне «в’ява».

Перед стартом зимового сезону команда відзвітувала про свою плідну працю в такий складний для країни час.

Затишна локація на ВДНГ працювала для містян і гостей столиці з 26 травня до 15 жовтня. Загалом на просторах UYAVA пройшло 70 концертів. Зокрема — 9 виступів іноземних артистів.

Попри складні погодні умови, команда UYAVA і запрошені артисти подарували яскраві спогади понад 100 тисячам відвідувачів із різних куточків України й навіть світу.

Та найголовніше — спільними зусиллями із 26 травня до 15 жовтня в артпросторі зібрали 2 355 965 грн на потреби Нацгвардії, 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, ініціативи UNITED24 та дітей-переселенців. Зокрема кошти пішли: