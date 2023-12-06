Лідери G7 проведуть онлайн-зустріч з президентом Зеленським

Лідери країн G7 у середу, 6 грудня, проведуть віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Зазначається, що лідери планують обговорити ситуацію в Україні, Близький Схід і штучний інтелект, повідомив на пресконференції головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

Раніше Білий дім оголосив, що зустріч, яка буде закритою для ЗМІ, відбудеться о 9:30 ранку за східним часом (16:30 за Києвом).

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