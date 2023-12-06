Хітмейкери України заспівали разом до Дня Святого Миколая 

У День Святого Миколая хітмейкери українського шоубізнесу Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Трінчер, POSITIFF, DEMCHUK та ENLEO представляють пісню про віру в чудо та атмосферний кліп на неї. В такому зірковому складі артисти з’явились вперше.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистів.

Ініціаторкою ідеї стала співачка Alena Omargalieva, яка запросила своїх колег записати рімейк її торішньої пісні «Святий Миколай». Артисти об’єднались, щоб подарувати святковий настрій українцям, а також нагадати, що новорічні дива дійсно існують.

«В такі непрості часи для України дуже хочеться, щоб кожен відчув радість від новорічних свят. Нехай наш «Святий Миколай» подарує усім, хто послухає цю пісню та подивиться відео, гарний настрій, позитивні емоції та віру у щасливе майбутнє. Я вдячна усім, хто доєднався до створення маленького дива, адже разом ми можемо творити чудеса», — розповіла Alena Omargalieva.

По-зимовому чарівна пісня про Святого Миколая у виконанні українських артистів покликана подарувати віру у щире кохання та нагадати, що мрії збуваються. Саунд-продюсером рімейку став іменитий Сергій Ранов, оригінальну версію «Святий Миколай» створив ANDI VAX, саунд-майстер роботи — Дмитро Шнайдер.

У відео до пісні артисти приміряли затишні светри та святкові вбрання, а також поринули у новорічну атмосферу: разом прикрасили ялинку, накрили святковий стіл. В очікуванні Святого Миколая артисти разом співають про заповітні мрії, даруючи усім навкруги казковий настрій. Режисером відеороботи став Anton Proza.

Усі виручені кошти з прослуховування пісні «Святий Миколай» на музичних платформах артисти передадуть на допомогу 9-річному хлопчику Дмитру з Чернігова, у якого війна забрала маму та дім.

Дивіться відео «Святий Миколай» за участі Alena Omargalieva, POSITIFF, Анна Трінчер, DEMCHUK, ZLATA OGNEVICH, ENLEO

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