Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про зимовий пакет у розмірі майже £37 млн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Gazeta.ua

“Глава МЗС 6 грудня вирушить до США, щоб підтвердити непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Напередодні свого візиту Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 29 млн фунтів для нашої держави. Ще 7,75 млн фунтів виділять на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України. Це зокрема жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями”, – йдеться у повідомленні.

Велика Британія є одним із головних союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Виділені кошти є частиною загальної суми гуманітарної допомоги Лондона Києву в розмірі £127 млн на 2023-2024 роки.

Українські військові вже отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270, мільярди фунтів фінансової допомоги та багато іншого.

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