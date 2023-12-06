“Укрзалізниця” запускає опцію замовлення квитків для військовослужбовців

Стартує сервіс замовлення квитків для військових від Укрзалізниці. Послуга впроваджується з огляду на потенційно високий попит на квитки у передноворічний період. Ще одна причина – висока потреба в придбанні квитків у день відправлення серед військових через термінові відрядження, поїздки на лікування.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Військові зможуть бронювати квитки не тільки для себе, але й для побратимів, з якими прямують в одному напрямку.

Для того, щоб забронювати квиток, необхідно: