Україна планує з партнерами запуск виробництва бронетехніки на своїй території – Шмигаль

У найближчій перспективі Україна й німецький збройний концерн Rheinmetall планують запуск виробництва бронетехніки на своїй території.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«Це флагманський проект єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру та для нашої спільної безпеки. У майбутньому так само будемо робити ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що в жовтні під час візиту до Берліну вони разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом дали старт співпраці Українського оборонно-промислового комплексу та німецького збройного концерну Rheinmetall. Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення.

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