ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян – Умєров

Збройні Сили України за кілька місяців боротьби на півдні змогли пробити дві лінії російської оборони та підійшли до третьої лінії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua.

За його словами, український генштаб має план звільнення українських територій на 2024 рік.

«Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її», – сказав міністр.

Умєров наголосив, що, коли війна розтягнеться на роки, цивілізованому світу має бути соромно.

«Це продовжуватиметься і знищуватиме демократію. Вони вважають, що Україна та українці не повинні існувати», – зауважив він.

Очільник міністерства наголосив, що Міноборони готове запросити зовнішніх аудиторів для перевірки закупівель.

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