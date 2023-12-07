Спокійний сон за лічені хвилини: ТОП 5 методів для швидкого засинання

Ви шукаєте способи швидше заснути? Ось п’ять перевірених методів, які допоможуть вам швидко поринути в сон: від релаксаційних технік до оптимізації вашого сонного середовища. Ці методи покращать якість вашого сну та допоможуть вам відчути себе відпочилим та зарядженим на новий день, рекомендує Amazing Ukraine.

1. ОДНОМАНІТНІСТЬ

Тіло і дух люблять, коли щоденні процеси засинання проходять в один і той самий час. Це має вирішальне значення для вашого внутрішнього годинника. Створіть ритуал, який ви повторюєте день за днем, щоб ваше тіло знало, що ви наближаєтесь до сну. Приклад:

19:30 – Припиняєте активні тренування.

20:30 – Складайте список завдань на найближчі дні та плануєте інші важливі для вас речі. Таким чином ви звільняєте свій мозок від зайвих думок та хвилювань.

21:00 – Виключаєте світло та перестаєте вживати напої.

21:30 – Вимикаєте електронні пристрої, телевізор та приймаєте душ.

22:00 – Лягаєте відпочивати, можна почитати журнал чи книгу або слухати заспокійливу музику.

22:30 – Вимикаєте все світло.

2. ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ

Як може ваше дихання допомогти вам заснути? Ми знайшли 3 різних методи, які можуть допомогти:

ТЕХНІКА 4-7-8

Ця техніка була розроблена американським експертом зі сну, доктором Ендрю Вайлом, і, як кажуть, вона змусить вас заснути впродовж 60 секунд. Ось як ви це робите: