Україна та США підписали угоду про спільне виробництво озброєнь

Україна та США підписали угоду щодо спільного виробництва деяких видів озброєнь та обміну технічними даними. Документ розглянули на Конференції з питань оборонно-промислової бази України у Вашингтоні 6 грудня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ua.news.

У Конференції взяв участь і міністр оборони США Ллойд Остін. Він підкреслив, що здатність Києва виробляти важливе військове обладнання всередині країни є ключовою для свободи та суверенітету у межах своїх кордонів.

«Разом із нашими союзниками та партнерами ми повинні продовжувати працювати, щоб допомогти Україні дати відсіч російським силам…. Це означатиме зміцнення оборонно-промислової бази України як для підтримки поточних військових зусиль і для зміцнення національної сили у майбутньому», — сказав глава Пентагону.

Офіційні представники США та України підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва критично важливої зброї та пріоритетного обміну технічними даними між двома країнами для задоволення нагальних потреб Збройних Сил України.

Нові домовленості нададуть Україні можливості виробництва запчастин ближче до фронту та швидшого повернення відремонтованої військової техніки на передову.

«Ми також повинні зміцнити системи логістики та інформаційних технологій, які об’єднують усі ці зусилля — міцну та стійку промислову базу, яка має гарячі виробничі лінії з міцними безпечними ланцюжками поставок», — сказав Остін.

Сильна, стійка українська оборонна промисловість матиме відгук далеко за її межами та посилить безпеку в усьому світі, додав Остін.

«Разом із нашими союзниками та партнерами я впевнений, що ми маємо все необхідне, щоб допомогти нашим українським друзям підтримувати їхню боротьбу за свій суверенітет у довгостроковій перспективі», – зазначив глава Пентагону.

Дводенну конференцію спільно організували Білий дім та Міністерства торгівлі й оборони США. На зустрічі представники промисловості та уряду США й України обговорюють ідеї, які могли б зміцнити українську оборонно-промислову базу.

Зокрема, на Конференції обговорять сфери потенційної співпраці між урядом США, України та промисловими партнерами, шляхи просування найкращих практик, які можуть призвести до довгострокового успіху, а також збільшення інвестицій в оборонний сектор України.

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