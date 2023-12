Україна і Канада поглиблюють співпрацю в ядерній галузі

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Сторони обговорили поглиблення співпраці в енергетичній сфері, зокрема в ядерній галузі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Очільник Міненерго нагадав, що Україна має успішний досвід співпраці з канадськими компаніями, зокрема одним з найбільших у світі виробників природного урану та надавачем послуг з його конверсії – CAMECO.

Герман Галущенко підкреслив, що посилення співпраці з міжнародними партнерами у галузях видобутку та збагачення урану дозволить наростити відповідні потужності й посунути росію зі світових ринків.

«Ми також зацікавлені у поглибленні співпраці з Канадою в напрямку розвитку і впровадження технологій малих модульних реакторів. Україна має значний потенціал у цій галузі й готова до обміну досвідом, спільних розробок та локалізації відповідних виробничих потужностей на своїй території», – зазначив Міністр.

Сторони також обговорили питання залучення інвестицій в українську енергетику. Пані Посол наголосила на готовності канадського бізнесу до участі у процесі відновлення і розвитку українського енергосектору. Наталка Цмоць відзначила проведену за ініціативою Міненерго міжнародну конференцію «Energy for the recovery of Ukraine» у Варшаві, участь у якій взяли 15 канадських компаній.

Герман Галущенко подякував Канаді за підтримку українського енергосектору і надану фінансову допомогу, а також гуманітарні вантажі з енергетичним обладнанням. Очільник Міненерго ознайомив пані Посла з поточними потребами енергосектору та розповів про плани з нарощування потужностей розподіленої генерації та ВДЕ, що дозволить посилити стійкість енергосистеми.

