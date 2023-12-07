єОселя: Українці взяли іпотечних кредитів на 8 млрд грн

Майже 5 500 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на загальну суму понад 8 млрд грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

“Від початку дії програми єОселя українці вже взяли іпотечних кредитів на понад 8 млрд грн. Майже 5,5 тисяч родин змогли придбати за підтримки держави нову квартиру. 65% іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 12% – педагоги та науковці, 9% – медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти кредит за пільговою ставкою у 3%. Ще 14% кредитів на придбання житла було видано українцям на умовах масової іпотеки – під 7%. Найбільше квартир було придбано в Київській області та у столиці, втім також активно купують житло за іпотечною програмою в Рівненській, Вінницькій, Волинській, Львівській областях, окрім того можливістю придбати нову квартиру користуються і мешканці Харківської, Миколаївської, Запорізької областей”, – зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 206 кредитів на 308 млн грн, серед яких: