Міноборони підписало угоду з robota.ua

Міністерство оборони України розширило проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України та підписало угоду про співпрацю з компанією robota.ua. Це вже третя така угода — раніше договори уклали з Lobby X і Work.ua

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

На сайті спецпроєкту можна самостійно обрати підрозділ і посаду, відгукнувшись на вакансію, що відповідає професійному досвіду рекрута. За останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла.

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